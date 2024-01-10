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14:57, 10 января 2024Экономика

Россия попала в тройку стран с ростом реальных зарплат

МОТ: реальные зарплаты выросли в 2023 году только в РФ и еще двух странах G20

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россия наряду с Мексикой и Китаем оказалась одной из трех стран G20, где в 2023 году выросла реальная заработная плата, говорится в ежегодном докладе Международной организации труда (МОТ) о тенденциях в сфере труда, на который ссылается РИА Новости.

По словам директора исследовательского департамента МОТ Ричарда Саманса, на которого ссылается агентство, рост средней начисленной заработной платы, скорректированной на уровень инфляции, составил в России около 17 процентов.

Согласно данным организации, в других странах G20 произошло снижение показателя, оказавшееся наиболее сильным в Бразилии (6,9 процента), Италии (5 процентов) и Индонезии (3,5 процента).

О росте реальной зарплаты в России по итогам года говорил президент страны Владимир Путин. Он уточнил, что реальные доходы населения вырастут примерно на пять процентов.

Ранее стало известно, что Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП России в 2023 году, повысив его до 2,6 процента с ожидавшихся в октябре 1,6 процента.

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      Дмитрий Воронин
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