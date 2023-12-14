Путин заявил о росте зарплат в России

Путин: реальная зарплата в России по итогам 2023 года вырастет на 8 %

Реальная зарплата в России по итогам года вырастет примерно на восемь процентов. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция «Итогов года с Владимиром Путиным» доступна в Rutube-канале «России 1».

Он также сообщил, что реальные доходы населения вырастут примерно на пять процентов. «Главный показатель — рост экономики России – ожидается в 3,5 процента, это хороший показатель, падение прошлого года отыгрывается», — сообщил глава государства.

Ранее Путин заявлял, что рост доходов — важный показатель не просто с позиций социальной политики, но и с точки зрения экономического развития общества. Он отмечал, что реальные заработные платы в стране впервые с 2018 года выросли двузначными темпами. При этом он обратил внимание, что нужно своевременно индексировать зарплаты специалистов бюджетной сферы.