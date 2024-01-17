В России заявили о намерении обогнать японскую экономику

Министр Решетников увидел у российской экономики возможность обогнать японскую

Российская экономика может в течение трех-четырех лет обогнать японскую в рейтинге Всемирного банка крупнейших экономик мира из расчета покупательной способности (ППС). Об этом заявил министр экономического развития страны Максим Решетников передает РИА Новости.

По его словам, разрыв выглядит не таким большим, а если разница в темпах роста сохранится, то в среднесрочном периоде можно будет говорить об опережении. «У нас экономика Японии растет меньше процента, мы рассчитываем на рост выше двух процентов», — объяснил чиновник.

До этого аналогичным образом о конкуренции стран говорил помощник президента Максим Орешкин. По его словам, России «уже дышит в спину Японии в гонке за четвертое место». В настоящее время в рейтинге стран из размера ВВП по ППС первое место занимает Китай, далее идут США, Индия, Япония и Россия.

Подсчет ВВП через ППС является альтернативным методом оценки состояния национальных экономик, предложенным в прошлом веке. В своей основе метод предполагает, что торговые и валютные барьеры между странами сведены к минимуму, хотя в современном мире такие условия не выполняются. Одним из примером паритета покупательной способности является индекс «бигмака», в рамках которого сравнивается стоимость популярного блюда в разных странах мира.

Российские власти активно используют оценку ВВП страны по ППС, хотя в мире принято оценивать экономики по номинальному ВВП в долларовом выражении. В традиционных оценках экономика России находится на восьмом месте с результатом в два раза меньшим, чем у Японии, а лидером являются США, значительно опережающие Китай.

Ранее Решетников рассказал, что рост ВВП России в минувшем году может составить 3,5 процента в первой оценке, но существенно вырасти после пересчета Росстата.