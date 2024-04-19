Раскрыт прогноз по темпу роста российской экономики

Силуанов: Минфин ожидает рост экономики РФ на уровне 2023 года — 3,6%

Темпы роста экономики России в 2024 году ожидаются на уровне 2023-го — 3,6 процента. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов в ходе пленарного заседания Международного валютно-финансового комитета, его заявление опубликовано на сайте Минфина.

Также, отметил он, прогноз по дефициту бюджета — порядка 1 процента ВВП. Государственный долг сохраняется на устойчиво низком уровне около 15 процентов ВВП.

16 апреля аналитики Международного валютного фонда (МВФ) повысили свой прогноз роста российской экономики по итогам 2024 года до 3,2 процента против ранее ожидавшихся 2,6 процента.

Ранее в МВФ перечислили основные факторы высоких темпов роста российской экономики. Ими сочли стабильное продолжение экспорта нефти, наращивание госрасходов, рост частного потребления на внутреннем рынке, а также увеличение объемов корпоративных инвестиций со стороны госпредприятий.