В России спрогнозировали замедление роста цен

Институт ВЭБ: инфляция в России замедлится до 5,3 процента к концу 2024 года

По итогам 2024 года темпы роста потребительских цен в России замедлятся до 5,3 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз аналитиков Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ.

Эксперты ожидают, что подобная тенденция сохранится и в следующие несколько лет. Согласно их оценке, в 2025 году инфляция в России снизится до 4,6 процента, а в 2026-м — до 4,1 процента. Таким образом, как прогнозируют аналитики, темпы роста цен в стране вплотную приблизятся к целевому значению в 4 процента, установленному Центробанком (ЦБ), примерно через два года.

Что касается темпов роста российского ВВП, то они в 2024-2027-м, по оценке экспертов, также будут демонстрировать положительную динамику и находиться в коридоре 1,9-2 процента в год. Согласно же оптимистичному сценарию, экономика РФ в этот период времени будет увеличиваться в среднем на 3,6-4 процента.

Ранее в ЦБ заявили о необходимости сохранения жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) ради борьбы с ростом цен в стране. В регуляторе считают, что подобный курс позволит ограничить стремительное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия для российской экономики.