Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:02, 16 апреля 2024Экономика

В России спрогнозировали замедление роста цен

Институт ВЭБ: инфляция в России замедлится до 5,3 процента к концу 2024 года

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

По итогам 2024 года темпы роста потребительских цен в России замедлятся до 5,3 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз аналитиков Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ.

Эксперты ожидают, что подобная тенденция сохранится и в следующие несколько лет. Согласно их оценке, в 2025 году инфляция в России снизится до 4,6 процента, а в 2026-м — до 4,1 процента. Таким образом, как прогнозируют аналитики, темпы роста цен в стране вплотную приблизятся к целевому значению в 4 процента, установленному Центробанком (ЦБ), примерно через два года.

Что касается темпов роста российского ВВП, то они в 2024-2027-м, по оценке экспертов, также будут демонстрировать положительную динамику и находиться в коридоре 1,9-2 процента в год. Согласно же оптимистичному сценарию, экономика РФ в этот период времени будет увеличиваться в среднем на 3,6-4 процента.

Ранее в ЦБ заявили о необходимости сохранения жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) ради борьбы с ростом цен в стране. В регуляторе считают, что подобный курс позволит ограничить стремительное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия для российской экономики.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      В России сбили украинский «шар-террорист». Как их используют для атак на мирных жителей?

      Стало известно о причастности Буданова к операции против Шария

      В России резко выросло число премиальных моделей машин из Китая

      НАТО проведет в Финляндии учения на границе с Россией

      Байден начал агрессивно рекламировать себя в СМИ

      Борьба с ХАМАС рассорила Нетаньяху и высокопоставленных чиновников

      Россиянина оштрафовали на полмиллиона за дебош на борту самолета

      Назван неожиданный способ избежать проблем с ментальным здоровьем

      «Норникель» описал последствия санкций против российских металлов

      Кремль ответил на вопрос об участии Путина в юбилее высадки войск в Нормандии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше