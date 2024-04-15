В ЦБ раскрыли способ борьбы с ростом цен в России

ЦБ: для снижения инфляции в России нужна жесткая денежно-кредитная политика

Для снижения темпов роста потребительских цен в России необходима жесткая денежно-кредитная политика (ДКП), которой потребуется придерживаться продолжительный период времени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Центробанка (ЦБ).

В регуляторе считают, что жесткий курс ДКП позволит ограничить стремительное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия для российской экономики. Основной задачей текущего курса ДКП является дальнейшее снижение давления для поддержания ценовой стабильности в стране.

В ЦБ также отметили, что нынешние темпы роста потребительских цен остаются близки к значениям за тот же период прошлого года. На этом фоне в регуляторе пока не собираются спешить с ослаблением ДКП, которая в этом году, согласно прогнозу, поспособствует приближению инфляции к целевой отметке в 4 процента годовых.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о неустраивающих правительство промежуточных результатах борьбы с ростом потребительских цен. Он назвал инфляцию одним из основных вызовов года в стране. При этом, как отметил Мишустин, взаимодействие с Банком России в последнее время позволило замедлить рост цен до 7,4 процента в годовом выражении.