Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:39, 15 апреля 2024Экономика

В ЦБ раскрыли способ борьбы с ростом цен в России

ЦБ: для снижения инфляции в России нужна жесткая денежно-кредитная политика

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Для снижения темпов роста потребительских цен в России необходима жесткая денежно-кредитная политика (ДКП), которой потребуется придерживаться продолжительный период времени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Центробанка (ЦБ).

В регуляторе считают, что жесткий курс ДКП позволит ограничить стремительное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия для российской экономики. Основной задачей текущего курса ДКП является дальнейшее снижение давления для поддержания ценовой стабильности в стране.

В ЦБ также отметили, что нынешние темпы роста потребительских цен остаются близки к значениям за тот же период прошлого года. На этом фоне в регуляторе пока не собираются спешить с ослаблением ДКП, которая в этом году, согласно прогнозу, поспособствует приближению инфляции к целевой отметке в 4 процента годовых.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о неустраивающих правительство промежуточных результатах борьбы с ростом потребительских цен. Он назвал инфляцию одним из основных вызовов года в стране. При этом, как отметил Мишустин, взаимодействие с Банком России в последнее время позволило замедлить рост цен до 7,4 процента в годовом выражении.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      США хотят сорвать российский проект «Арктик СПГ-2». Что они для этого делают и могут ли добиться успеха?

      Появились подробности о хранившей в московском офисе украинский дрон компании

      Глава Минобороны Израиля заявил США о необходимости удара по Ирану

      Продюсер популярного шоу на ТНТ пожаловался на нытье участниц

      Девушка съела крокодила и едва не лишилась зрения из-за редкого паразита

      60-летняя Лолита снялась в интервью без макияжа

      Начался суд над Трампом по делу о подкупе порноактрисы

      В ЦБ раскрыли способ борьбы с ростом цен в России

      СБУ задержала трех таможенных чиновников за обложение импортеров «данью»

      Раскрыт статус жены популярного российского блогера по его уголовному делу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше