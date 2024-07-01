Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:50, 1 июля 2024Экономика

В России попросили не ждать торможения роста цен

ЦМАКП зафиксировал ускорение роста цен в июне с превышением многолетних значений

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Рост цен в России в июне ускорился, четыре недели подряд уровень инфляции превышает средние многолетние значения, и ждать ее торможения пока не стоит. К такому выводу пришел Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), на записку которого ссылается «Коммерсантъ».

Экономист Дмитрий Полевой указал, что с учетом данных по 24 июня инфляция за месяц даст 0,73 процента, что в 2,5 раза выше долгосрочных 0,28 процента. В прошлом месяце особенно проявили себя устойчивые компоненты, что усугубляет ситуацию. В годовом выражении инфляция соответствует 8,75 процента, что выше ориентиров и прогнозов Банка России и других ведомств.

В ЦМАКП последовательно критикуют жесткую денежно-кредитную политику (ДКП) регулятора, то есть борьбу с инфляцией через повышение ставки. На этот раз аналитики указали, что в последние недели очень интенсивный рост цен идет в нескольких зонах, а базовая инфляция ускоряется медленно, что свидетельствует скорее о специфике рынков, а не о системных процессах.

При этом автор записки Дмитрий Белоусов признал, что выход на годовой таргет по инфляции ЦБ в четыре процента уже почти невозможен, потому что для этого потребительские цены во втором полугодии должны перестать расти.

Материалы по теме:
Западный бизнес передумал уходить из России. Почему богатейшие компании мира не торопятся покидать страну?
Западный бизнес передумал уходить из России.Почему богатейшие компании мира не торопятся покидать страну?
21 июня 2024
Мосбиржа объявила о прекращении торгов долларом и евро. Что будет с курсом и как теперь покупать и продавать валюту?
Мосбиржа объявила о прекращении торгов долларом и евро.Что будет с курсом и как теперь покупать и продавать валюту?
12 июня 2024

Самым интересным в картине роста цен в ЦМАКП назвали абсолютное удешевление ряда технически сложных товаров, например, пылесосов, телевизоров, смартфонов. Такая ситуация не укладывается в картину, когда рост цен связан с увеличением спроса, то есть превышением объема средств на руках у населения над предлагаемыми товарами и услугами.

Ранее Центробанк сообщил, что инфляционные ожидания россиян в июне продолжили рост, увеличившись с 11,7 процента до 11,9 процента, а наблюдаемая ими годовая инфляция повысилась до 14,4 процента. Такой результат стал дополнительным фактором в пользу повышения ключевой ставки на заседании в конце месяца, что считают неизбежным большинство аналитиков, дискуссионным остается только уровень повышения.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Россия впервые получила доступ к системе наведения американской ракеты ATACMS. Теперь ее детально изучают

      В Москве появились центры ментального здоровья

      В России попросили не ждать торможения роста цен

      Морпех ВСУ рассказал о потере лучших бойцов на левом берегу Днепра

      ВСУ ударили беспилотниками по двум АЗС в Горловке

      Россиянин заколол соседа по больничной палате из-за игры в нарды

      Правая партия Национальное объединение победила в первом туре выборов во Франции

      Молодежь объяснила желание носить открытую обувь с носками

      На Украине рассказали о превращении солдат ВСУ в «чемодан без ручки»

      В Великобритании заявили о неготовности британской армии к конфликту любого масштаба

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше