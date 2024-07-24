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15:15, 24 июля 2024Экономика

Предсказан рост ключевой ставки до 20 процентов

Экономист Литвиненко: в сентябре ключевую ставку повысят до 20 процентов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На ближайшем заседании совета директоров Банка России ключевую ставку, скорее всего, поднимут до 18 процентов, а в сентябре она может вырасти и до 20 процентов. Об этом заявила экономист, доцент РГУ СоцТех Инна Литвиненко. Ее прогноз цитирует «Абзац».

По ее словам, на скорое повышение ставки указывает ситуация с инфляцией и депозитами. Между тем регулятор уже предупредил, что если цены не прекратят расти, то он продолжит жесткую денежно-кредитную политику. В конце лета и начале осени рассчитывать на снижение ключевой ставки тоже не приходится. Как раз тогда начинается учебный год, растет спрос на недвижимость и автомобили, а в компаниях подводятся предварительные итоги и выплачиваются бонусы. Поэтому, скорее всего, 13 сентября Банк России пойдет на подъем ставки до 20 процентов.

Экономист, международный финансовый аналитик Андрей Плотников, тоже полагает, что на ближайшем заседании примут решение о повышении ставки до 18 процентов. Однако, если ее доведут до 20 процентов, рынок испытает шок.

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Финансовый эксперт, автор блога «ProДеньги» Иван Докшин считает, что для повышения ставки есть две причины. Первая — инфляция. Вторая — перегрев экономики. ВВП растет чересчур быстро, а предложение не успевает за спросом.

Между тем российские банки уже стали повышать ставки по накопительным счетам и вкладам, не дожидаясь решения ЦБ по ключевой ставке, которое примут 26 июля.

Экономисты полагают, что следует ждать повышения ключевой ставки до 18 процентов. Однако есть и такие, кто ждет, что этот показатель доведут до 20 процентов.

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