Предсказан рост ключевой ставки до 20 процентов

Экономист Литвиненко: в сентябре ключевую ставку повысят до 20 процентов

На ближайшем заседании совета директоров Банка России ключевую ставку, скорее всего, поднимут до 18 процентов, а в сентябре она может вырасти и до 20 процентов. Об этом заявила экономист, доцент РГУ СоцТех Инна Литвиненко. Ее прогноз цитирует «Абзац».

По ее словам, на скорое повышение ставки указывает ситуация с инфляцией и депозитами. Между тем регулятор уже предупредил, что если цены не прекратят расти, то он продолжит жесткую денежно-кредитную политику. В конце лета и начале осени рассчитывать на снижение ключевой ставки тоже не приходится. Как раз тогда начинается учебный год, растет спрос на недвижимость и автомобили, а в компаниях подводятся предварительные итоги и выплачиваются бонусы. Поэтому, скорее всего, 13 сентября Банк России пойдет на подъем ставки до 20 процентов.

Экономист, международный финансовый аналитик Андрей Плотников, тоже полагает, что на ближайшем заседании примут решение о повышении ставки до 18 процентов. Однако, если ее доведут до 20 процентов, рынок испытает шок.

Финансовый эксперт, автор блога «ProДеньги» Иван Докшин считает, что для повышения ставки есть две причины. Первая — инфляция. Вторая — перегрев экономики. ВВП растет чересчур быстро, а предложение не успевает за спросом.

Между тем российские банки уже стали повышать ставки по накопительным счетам и вкладам, не дожидаясь решения ЦБ по ключевой ставке, которое примут 26 июля.

Экономисты полагают, что следует ждать повышения ключевой ставки до 18 процентов. Однако есть и такие, кто ждет, что этот показатель доведут до 20 процентов.