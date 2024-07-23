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17:21, 23 июля 2024Экономика

Российские банки начали повышать ставки по вкладам в ожидании заседания ЦБ

Российские банки повысили ставки по вкладам перед заседанием ЦБ 26 июля

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Банки в России начали повышать ставки по накопительным счетам и вкладам, не дожидаясь решения регулятора по ключевой ставке на очередном заседании. Об этом со ссылкой на представителей кредитных организаций пишет РИА Новости.

Так, в ПСБ рассказали, что с 24 июля повысят ставки для розничных клиентов по срочным вкладам до 18 процентов годовых. Такое решение банк принял, учитывая динамику ключевой ставки и исходя из ожиданий по будущему решению Банка России.

«Почта банк», в свою очередь, повысил ставки на 1-2 процентных пункта еще с 12 июля. В итоге максимальная ставка по накопительному счету «Копилка» выросла до 20 процентов годовых, по депозитам — до 18,5 процента годовых, рассказали в кредитной организации. Представители банка добавили, что дальнейшее увеличение ставок будет зависеть от мер ЦБ и конъюнктуры рынка.

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Поднял ставки по своим продуктам и ВТБ — с 23 июля они выросли в среднем на 0,5 процентного пункта по вкладам и на 1 процентный пункт по накопительному счету. Максимальная ставка при этом будет больше 19 процентов годовых. В «МТС банке» после повышения самая выгодная ставка составит 18 процентов годовых.

Заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 26 июля. Опрошенные эксперты склоняются к тому, что ставка будет повышена с нынешних 16 до 18 процентов годовых. «Мы не удивимся, если по итогам заседания ставка будет повышена даже до 20 процентов», — заявил начальник отдела кредитного анализа макроэкономики «РСХБ Управление активами» Павел Паевский.

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