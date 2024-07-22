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15:27, 22 июля 2024Экономика

России предсказали опережение плана по сокращению импорта

«Ведомости»: доля зарубежных товаров в ВВП может упасть на пять лет раньше срока

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Правительство России в соответствии с майским указом должно было снизить долю зарубежной продукции в ВВП страны с 18,7 процента до 17 процентов к 2030 году, однако поставленные сроки можно значительно опередить. Такое мнение на фоне роста проблем с импортом высказали опрошенные «Ведомостями» эксперты.

По оценкам Центробанка, в первом полугодии импорт товаров и услуг в России упал на 7,4 процента, до 174,7 миллиарда долларов. При этом рост ВВП по итогам года ожидается на уровне трех процентов, то есть он вырастет до более чем двух триллионов долларов при курсе 94,7 рубля за доллар, как спрогнозировали в апреле в Минэкономразвития.

По состоянию за первые шесть с половиной месяцев рубль оказался существенно крепче ожиданий, в последние недели он устойчиво торгуется дешевле 90 рублей за доллар.

Директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов заметил, что текущая ситуация не связана с долгосрочными предпосылками снижения импорта. В связи с этим до 17 процентов доля в ВВП опустится только в случае стрессового сценария с трансграничными расчетами, если найти способ обойти санкции США не удастся.

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Главный экономист ВТБ Родион Латыпов полагает, что на статистику в первую очередь повлияет сокращение технологического импорта. Экономист Дмитрий Полевой не исключил, что если рубль не упадет, то цель будет достигнута уже в текущем году.

Впрочем, главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах полагает, что до 17 процентов доля импорта может дойти только в случае резкого сокращения потребительского спроса, что маловероятно, или на фоне роста выпуска в ориентированных на импортозамещение секторах. Именно за счет последнего обстоятельства предполагалось достигнуть цели в указе.

Ранее Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила, что за первые пять месяцев года поставки зарубежных товаров в Россию снизились на 8,5 процента, до 107,8 миллиарда долларов. Экспорт также сократился, но значительно меньше — на 0,6 процента, до 172,1 миллиарда.

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      Платон Щукин
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