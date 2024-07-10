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10:09, 10 июля 2024Экономика

Поставки зарубежных товаров в Россию упали

ФТС сообщила о падении импорта за первые пять месяцев на 8,5 процента

Фото: Frank Mckenna / Unsplash

По итогам первых пяти месяцев года положительное сальдо внешней торговли России выросло на 16,3 процента, до 64,3 миллиарда долларов, что связано с продолжением падения импорта. Об этом со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) пишет «Коммерсантъ».

Поставки зарубежных товаров снизились на 8,5 процента, до 107,8 миллиарда долларов. Экспорт также сократился, но значительно меньше — на 0,6 процента, до 172,1 миллиарда.

ФТС не раскрывает данные по странам, но статистика по макрорегионам остается стабильной. Экспорт в Европу за указанный период упал на 37,4 процента, до 26 миллиардов долларов, что, скорее всего, стало следствием сокращения закупок европейскими странами нефтепродуктов, природного газа, удобрений, никеля, железа и стали, о чем ранее сообщил Евростат. Импорт из Европы упал меньше — на 16,6 процента, до 28,5 миллиарда.

Поставки товаров в Азию выросли на 10,1 процента, до 130,4 миллиарда долларов, а вот импорт оттуда упал — на 4,1 процента, до 71,8 миллиарда. Как отмечает издание, второе обстоятельство связано с санкциями США, из-за которых стало сложнее осуществлять расчеты с китайскими компаниями и, соответственно, уменьшились торговые потоки.

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Из данных по группам товаров выделяется падение поставок в Россию продукции химической промышленности (минус 16,5 процента), а также машин, оборудования, транспортных средств (минус 4,9 процента).

Ранее президент Российской ассоциации автодилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин предупредил о нарастающих проблемах с ввозом китайских автомобилей и деталей к ним. По его словам, угроза санкций США заставляет банки блокировать платежи от российских импортеров.

В середине июня Центробанк приводил свою оценку сальдо внешней торговли России в январе-мае, она оказалась меньше, чем по данным ФТС, — 56 миллиардов долларов.

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      Платон Щукин
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