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17:08, 14 июня 2024Экономика

Профицит счета текущих операций России начал сокращаться

Центробанк сообщил о снижении профицита счета текущих операций России в мае

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

По итогам мая профицит счета текущих операций России составил 5,1 миллиарда долларов, сокращение по сравнению с апрелем составило 28 процентов. Кроме того, результат прошлого месяца на 4 процента ниже, чем за тот же период годом ранее. Об этом свидетельствует оценка платежного баланса, опубликованная на сайте Центробанка.

С начала года профицит вырос в 1,8 раза по сравнению с прошлогодними показателями, до 38,1 миллиарда долларов, но это произошло за счет показателей предыдущих месяцев. В регуляторе объяснили результат увеличением профицита торгового баланса и снижением дефицитов других статей счета текущих операций.

Положительное сальдо внешней торговли России в январе-мае увеличилось на 18 процентов в годовом выражении, до 56 миллиардов долларов. Динамика объясняется сокращением импорта товаров, на который влияют западные санкции, мешающие международным расчетам.

Отдельно в мае профицит торгового баланса составил 10,6 миллиарда долларов, что на 0,1 миллиарда меньше, чем в апреле, однако на 0,2 миллиарда долларов больше, чем годом ранее.

В мае Центробанк оценивал профицит внешней торговли в апреле в 9,3 миллиарда долларов, но итоговый результат после поступления данных Федеральной таможенной службы (ФТС) оказался на 1,4 миллиарда выше.

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