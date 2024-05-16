ЦБ оценил доходы России от внешней торговли

Профицит внешней торговли РФ составил в апреле $9,3 млрд

Профицит внешней торговли РФ в апреле 2024 года составил 9,3 миллиарда долларов, следует из опубликованной Банком России предварительной оценки.

Показатель заработанного страной на внешнеторговых операциях оказался существенно ниже мартовского (18,8 миллиарда долларов), но при этом почти в полтора раза превысил уровень апреля 2023 года (6,6 миллиарда).

В материалах отмечается, что в целом за первые четыре месяца 2024-го профицит составил 43,7 миллиарда долларов против 37,2 миллиарда годом ранее.

Профицит торгового баланса России сократился в прошлом году в 2,4 раза, до 140 миллиардов долларов. При этом доходы от внешней торговли РФ снизились на 28,3 процента, а траты на импорт выросли на 11,7 процента, составив 425,1 и 285,1 миллиарда долларов соответственно. Общий уровень внешнеторгового оборота России опустился до 710,1 миллиарда долларов против 847,8 миллиарда в 2022 году. В начале текущего года показатель продолжил снижаться.

