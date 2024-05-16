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17:00, 16 мая 2024Экономика

ЦБ оценил доходы России от внешней торговли

Профицит внешней торговли РФ составил в апреле $9,3 млрд

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Профицит внешней торговли РФ в апреле 2024 года составил 9,3 миллиарда долларов, следует из опубликованной Банком России предварительной оценки.

Показатель заработанного страной на внешнеторговых операциях оказался существенно ниже мартовского (18,8 миллиарда долларов), но при этом почти в полтора раза превысил уровень апреля 2023 года (6,6 миллиарда).

В материалах отмечается, что в целом за первые четыре месяца 2024-го профицит составил 43,7 миллиарда долларов против 37,2 миллиарда годом ранее.

Профицит торгового баланса России сократился в прошлом году в 2,4 раза, до 140 миллиардов долларов. При этом доходы от внешней торговли РФ снизились на 28,3 процента, а траты на импорт выросли на 11,7 процента, составив 425,1 и 285,1 миллиарда долларов соответственно. Общий уровень внешнеторгового оборота России опустился до 710,1 миллиарда долларов против 847,8 миллиарда в 2022 году. В начале текущего года показатель продолжил снижаться.

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      Дмитрий Воронин
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