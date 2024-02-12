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12:17, 12 февраля 2024Экономика

Доходы России от внешней торговли снизились

Профицит торгового баланса России в 2023 году сократился в 2,4 раза

Фото: Frank Mckenna / Unsplash

Профицит торгового баланса России в 2023 году сократился в 2,4 раза, до 140 миллиардов долларов, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) страны.

Отмечается, что доходы от внешней торговли снизились на 28,3 процента, а траты на импорт выросли на 11,7 процента, составив 425,1 и 285,1 миллиарда долларов соответственно. Общий показатель внешнеторгового оборота России снизился до 710,1 миллиарда долларов против 847,8 миллиарда в 2022 году.

По итогам девяти месяцев снижение последнего показателя фиксировалось на те же 16 процентов, что и по итогам года, а падение профицита внешнеторгового баланса в январе-сентябре было еще более значительным — в 2,6 раза.

Снижение экспорта из России в Европу фиксировалось на уровне 70 процентов, а в направлении Азии (на 10 процентов) и Африки (в полтора раза) поставки наоборот росли. На Азию теперь приходится более двух третей российского товарооборота.

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      Дмитрий Воронин
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