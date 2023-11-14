Внешняя торговля России перенеслась на Азию и упала

ФТС: внешняя торговля России за январь-сентябрь 2023 года упала на 16 процентов

Оборот внешней торговли России за первые три квартала 2023 года упала до 530,2 миллиардов долларов, что на 16 процентов меньше, чем в январе-сентябре прошлого года. Об этом со ссылкой на статистику Федеральной таможенной службы (ФТС) пишет РБК.

Снижение произошло за счет экспорта, результат которого из-за низких цен на энергоносители оказался на 29 процентов хуже, чем год назад, — 316,9 миллиарда долларов. Профицит торгового баланса упал в 2,6 раза — до 103,6 миллиарда долларов.

Еще одним отличительным моментом изменений в торговом обороте стала переориентация на торговлю с Азией, теперь на нее приходится около 70 процентов от общего товарооборота России. Экспорт в регион вырос на 10 процентов, до 226,6 миллиарда долларов, а импорт — на 40 процентов, до 139,7 миллиарда. В Африку Россия поставила товаров в полтора раза больше, чем годом ранее (15,6 миллиарда), а купила на 10 процентов больше (2,5 миллиарда долларов).

Экспорт из России в Европу рухнул на 70 процентов, до 65,3 миллиарда долларов, ввоз снизился на 10 процентов, до 59,2 миллиарда долларов. Таким образом, профицит торговли составляет относительно небольшие 5,7 миллиарда долларов.

ФТС опубликовала статистику впервые с марта 2023 года. Тогда ведомство рассказало о росте торгового оборота на 8,1 процента по сравнению с 2021 годом. После этого данные не раскрывались. Как объяснили в пресс-службе ФБС, такое решение было принято во избежание некорректных оценок и спекуляций на фоне западных санкций.

Ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и Китаем за 10 месяцев текущего года вырос на 27,7 процента. По данным Главного таможенного управления КНР, Россия поставила товаров на 106,4 миллиарда долларов (плюс 12,4 процента), а закупила — 91 миллиард долларов (плюс 52,2 процента). Отдельно в октябре товарооборот двух стран достиг почти 19,8 миллиарда долларов.