«Известия»: товарооборот между Россией и Китаем вырос за 2023 год на 27,7%

Товарооборот между Россией и Китаем за 10 месяцев вырос на 27,7 процента. Об этом сообщает телеканал «Известия».

По данным телеканала, Пекин поставил товаров почти на 91 миллиард долларов, рост составил 52,2 процента. Импорт товаров из России увеличился на 12,4 процента и достиг 106,4 миллиарда долларов. В октябре 2023 года товарооборот двух стран достиг почти 19,8 миллиарда долларов.

Ранее главное таможенное управление Китая по итогам октября сообщило об очередном снижении объемов внешней торговли. Падение за месяц составило 2,5 процента в годовом выражении (493,1 миллиарда долларов), а с начала года — 6 процентов.

В октябре стало известно, что в период с января по сентябрь 2023 года прибыль крупных промышленных предприятий Китая сократилась на 9 процентов, до 739,6 миллиарда долларов.