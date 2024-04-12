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20:22, 12 апреля 2024Экономика

Обороты внешней торговли России заметно снизились

ФТС: российский экспорт сократился на 7,6 процента в январе-феврале

Фото: Иван Шаповалов / Коммерсантъ

По итогам первых двух месяцев 2024 года экспорт товаров из России сократился на 7,6 процента в денежном выражении в сравнении с тем же периодом 2023-го и опустился до отметки в 58,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Схожую динамику в январе-феврале продемонстрировал и импорт товаров на российский рынок. За этот период времени показатель сократился на 4 процента в денежном выражении и составил 41,6 миллиарда долларов. В результате внешнеторговое сальдо (разница между экспортом и импортом) России снизилось на 14,6 процента, до 16,9 миллиарда долларов, уточнили в ведомстве.

Главными покупателями отечественной продукции стали страны Азиатско-Тихоокеанского региона — от экспорта в эти государства РФ получила в общей сложности 45,2 миллиарда долларов (плюс 10 процентов). Объемы вывоза в Европу, напротив, снизились на 50,5 процента и опустились до уровня в 9 миллиардов. Главными поставщиками на российский рынок также стали азиатские страны — они отправили в РФ продукции на сумму в 28,2 миллиарда долларов, заключили в ФТС.

Ранее в ведомстве сообщили о снижении оборотов внешней торговли России на 16 процентов по итогам января-сентября 2023 года. За этот период времени показатель составил 530,2 миллиарда долларов в денежном выражении. Подобной динамике, как уточнили в ФТС, во многом поспособствовало снижение цен на энергоносители.

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      Анатолий Акулов
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