Россиян предупредили о возможных проблемах с поставкой авто из Китая

РОАД: поставки китайских машин оказались под угрозой из-за блокировки платежей

Поставки автомобилей и комплектующих из Китая в РФ могут оказаться под угрозой. Об этом в ходе пресс-конференции предупредил президент Российской ассоциации автодилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин.

Он объяснил, что причина возможных проблем с ввозом китайских машин заключается в сложностях с проведением международных платежей. Эксперт признал, что и сам столкнулся с подобными трудностями. «Моя компания бьется уже два месяца и пытается провести платежи. Деньги виснут или возвращаются», — сказал глава ассоциации.

Подщеколдин рассказал, что проблема принимает массовый характер, так как «нашим "друзьям" из Америки» удалось добиться блокировки платежей со стороны Пекина. Сейчас деньги из РФ в Китай доходят, но их дальнейшее движение приостанавливается, добавил он. В РОАД предложили активнее внедрять новые платежные системы и открывать отделения российских кредитных организаций в КНР. «Если этого не делать, новых автомобилей будет ввозиться меньше и они будут дорожать», — предположил Подщеколдин.

На российском авторынке на текущий момент представлено около 60 брендов из КНР, рассказал глава РОАД. При этом официально работает лишь половина из них (29 автобрендов), еще 25 — не имеют в стране собственных дилерских центров.