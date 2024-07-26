Необходимость еще одного повышения ключевой ставки ЦБ пообещали оценить

ЦБ РФ пообещал оценить возможность дальнейшего повышения ключевой ставки

Центробанк РФ по итогам заседания совета директоров принявший решение поднять ключевую ставку до 18 процентов годовых намерен оценить необходимость еще одного повышения ключевой ставки на своих ближайших заседаниях. Об этом заявил регулятор.

«Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — говорится в сообщении.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 13 сентября 2024 года.

Ранее стало известно, что ЦБ резко повысил не только ключевую ставку, но и прогноз по инфляции в России в 2024 году. В апреле он составлял 4,3-4,8 процента, а теперь составляет 6,5--7,0 процента. В регуляторе отметили, что инфляционные ожидания населения и участников финансового рынка продолжили расти, а ценовые ожидания предприятий в целом не изменились, но оставались высокими.