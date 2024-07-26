Набиуллина сравнила масштаб перегрева российской экономики с кризисом 2008-го

Набиуллина: масштаб перегрева экономики России был максимальным за 16 лет

Масштаб перегрева российской экономики в первом полугодии этого года оказался максимальным за последние 16 лет, констатировала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит РИА Новости.

Глава регулятора уточнила, что серьезнее ситуация складывалась только перед кризисом 2008 года. Набиуллина также сказала, что в текущем году снижать ключевую ставку не планируется. «Будем держать ставку высокой в течение длительного времени, если потребуется, не исключаем дополнительное повышение», — указала она.

На очередном заседании ЦБ принял решение повысить ключевую ставку с 16 до 18 процентов годовых. Основной причиной столь резкого изменения стратегии стало серьезное отклонение от ожиданий по инфляции, которые были представлены в первом полугодии. Вместо снижения регулятор получил новый виток роста цен.