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10:00, 23 января 2025Экономика

ФАС заявила об отсутствии признаков сговора производителей сливочного масла

Шаскольский: ФАС не нашла признаков сговора производителей сливочного масла
Вячеслав Агапов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не нашла признаков ценового сговора производителей сливочного масла в России. Об их отсутствии заявил глава ведомства Максим Шаскольский, его слова приводит «Интерфакс».

По словам представителя службы, меры антимонопольного законодательства будут приняты, если в ходе проверок удастся найти какие-либо нарушения. Однако в настоящий момент ФАС не может предположить, что какие-то из сотен производителей в стране специально заключили антиконкурентное соглашение.

«Надо сказать, что существует рост себестоимости, есть факторы экономические, которые оказывают непосредственно влияние на цену», — объяснил рост цен Шаскольский.

Во время совмещенной с ежегодной пресс-конференцией прямой линии президент России Владимир Путин признался, что осведомлен о росте цен на сливочное масло в некоторых регионах страны. Он назвал причиной рекордного подорожания рост потребления — и мяса и молока россияне стали покупать больше, а производство продуктов не растет такими же темпами.

В начале декабря ФАС объявила о начале проверок в ряде регионов производителей молочной продукции, в том числе сливочного масла, на предмет необоснованного роста цен. Под подозрение попали семь компаний из Москвы, Омска, Ижевска, Барнаула, Вологодской и Свердловской областей. Предметом проверок стали возможные антиконкурентные соглашения, направленные на установление или поддержание высоких цен.

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