Путин признался в осведомленности о росте цен на масло

Путин: рост цен на масло составил 33-34 процента

Президент России Владимир Путин признался, что осведомлен о росте цен на сливочное масло в некоторых регионах страны. Об этом глава государства заявил во время совмещенной с ежегодной пресс-конференцией прямой линии, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По словам главы государства, причиной стал рост потребления — и мяса и молока россияне стали покупать больше, а производство продуктов не растет такими же темпами

«У нас каждый год увеличивается производство молока. Но увеличивается и потребление молока. Не хватает его для того, чтобы производить масло. Значит, рост цен на масло, я знаю, там 33-34 процента. В некоторых регионах примерно так, может, где-то и больше», — объяснил Путин.

Президент признал, что рост цен — «вещь неприятная», однако, помимо выросшего потребления, на него повлияли собранный урожай и мировые цены, которые выросли за этот год. «Санкции сказываются на росте цен в России, но есть и недоработки властей», — добавил он.

В начале декабря Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о начале проверок в ряде регионов производителей молочной продукции, в том числе сливочного масла, на предмет необоснованного роста цен. Под подозрение попали семь компаний из Москвы, Омска, Ижевска, Барнаула, Вологодской и Свердловской областей. Предметом проверок стали возможные антиконкурентные соглашения, направленные на установление или поддержание высоких цен.