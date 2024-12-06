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09:42, 6 декабря 2024Экономика

В России начались проверки производителей масла из-за роста цен

ФАС сообщила о начале проверок производителей сливочного масла из-за роста цен
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о начале проверок в ряде регионов производителей молочной продукции, в том числе сливочного масла, на предмет необоснованного роста цен.

Под подозрение попали семь компаний из Москвы, Омска, Ижевска, Барнаула, Вологодской и Свердловской областей. Окончательные выводы ведомство сделает после окончания мероприятий и анализа всей полученной информации.

Предметом проверок стали возможные антиконкурентные соглашения, направленные на установление или поддержание высоких цен. Инициированы мероприятия в связи с обращениями граждан.

Месяц назад ФАС сообщала, что соглашения о добровольном снижении или сдерживании цен на сливочное масло с предпринимателями заключили власти 21 региона России.

С начала года цены на сливочное масло в России выросли более чем на четверть. За последнюю неделю, с 26 ноября по 2 декабря, продукт подорожал на 1,2 процента при росте цен на продовольственные товары на 0,68 процента (общая инфляция достигла 0,5 процента).

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