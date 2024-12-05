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15:42, 5 декабря 2024Экономика

Россиян предупредили о более дорогом сливочном масле из-за доллара

Вице-премьер Патрушев анонсировал поставки чуть более дорогого сливочного масла
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетКурс доллара:

Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости

Импортное сливочное масло в ближайшее время появится на прилавках российских магазинов, соответствующее решение уже принято в рамках ЕАЭС. Такие поставки без уточнения даты анонсировал вице-премьер Дмитрий Патрушев, передает ТАСС.

В то же время, предупредил чиновник, из-за того, что курс доллара «несколько вырос в последнее время» по отношению к рублю, цена на это масло окажется «чуть выше». Насколько импортная продукция будет дороже российской, Патрушев не уточнил, однако добавил, что отечественное масло качественнее.

Доллар, евро и юань взлетели до максимумов с марта 2022 года в конце прошлой недели. С того момента доллар подешевел на пять рублей, до 104,2 рубля, однако его курс по-прежнему выше, чем месяц назад (97-98 рублей).

За неделю с 26 ноября по 2 декабря сливочное масло в России подорожало на 1,2 процента, свидетельствуют данные Росстата. При этом общая инфляция, по данным Минэкономразвития, в тот же период достигла 0,5 процента, что в почти полтора раза больше, чем за предыдущий период (0,36 процента). Отдельно в секторе продовольственных товаров рост цен составил 0,68 процента, в непродовольственных — 0,3 процента.

Неделю назад пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что рост курса доллара не отразится на обычных россиянах, потому что они получают зарплату в рублях.

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