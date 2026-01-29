На российских прилавках обнаружили рекордное количество поддельного сыра и масла

Роспотребнадзор за 2025 год на российских прилавках выявил рекордное количество поддельного масла и сыра. Об этом сообщает «Парламентская газета».
С мая прошедшего года было заблокировано 613 миллионов молочных продуктов: из них у 333 миллионов истек срок годности, а 278 миллионов и вовсе были произведены незаконно.
Кроме того, по данным Россельхознадзора почти 18 процентов проб молока и молочной продукции не соответствовали заявленному качеству. В ведомстве отметили, что фальсификация качества чаще всего происходит из-за того, что товар пользуется большим спросом и имеет огромный товарооборот.
«Фальсифицирование молочной продукции технологически просто, и дает производителям экономическую выгоду при минимальных затратах», — пояснили в Россельхознадзоре.
По результатам исследований в 2025 году доля фальсификата на прилавках составила 17,68 процента, годом ранее было 13,4 процента, а в 2023 году — 12,04 процента, что показывает ежегодный рост.
В Роспотребнадзоре добавили, что чаще всего молочные товары подделывают, добавляя растительные масла и жиры, крахмал, сою или незаявленные в составе компоненты, в числе которых — сухое молоко.
Ранее Министерство сельского хозяйства России оценило самообеспеченность России молоком.