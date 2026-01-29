На российских прилавках обнаружили рекордное количество поддельного сыра и масла

Роспотребнадзор нашел на прилавках рекордное количество поддельного масла и сыра

Роспотребнадзор за 2025 год на российских прилавках выявил рекордное количество поддельного масла и сыра. Об этом сообщает «Парламентская газета».

С мая прошедшего года было заблокировано 613 миллионов молочных продуктов: из них у 333 миллионов истек срок годности, а 278 миллионов и вовсе были произведены незаконно.

Кроме того, по данным Россельхознадзора почти 18 процентов проб молока и молочной продукции не соответствовали заявленному качеству. В ведомстве отметили, что фальсификация качества чаще всего происходит из-за того, что товар пользуется большим спросом и имеет огромный товарооборот.

«Фальсифицирование молочной продукции технологически просто, и дает производителям экономическую выгоду при минимальных затратах», — пояснили в Россельхознадзоре.

По результатам исследований в 2025 году доля фальсификата на прилавках составила 17,68 процента, годом ранее было 13,4 процента, а в 2023 году — 12,04 процента, что показывает ежегодный рост.

В Роспотребнадзоре добавили, что чаще всего молочные товары подделывают, добавляя растительные масла и жиры, крахмал, сою или незаявленные в составе компоненты, в числе которых — сухое молоко.

Ранее Министерство сельского хозяйства России оценило самообеспеченность России молоком.