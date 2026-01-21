Самообеспеченность России молоком оценили

Минсельхоз оценил самообеспеченность России молоком в 85,3 процента

В 2025 году отечественные аграрии обеспечили подавляющую часть потребностей России в молочной продукции. Об этом заявила глава Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) Оксана Лут, ее слова приводит «Интерфакс».

В прошлом году самообеспеченность России молоком, по оценке ведомства, составила 85,3 процента. Несмотря на это отечественным аграриям еще есть куда стремиться, отметила Лут. Она напомнила, что в рамках доктрины национальной продовольственной безопасности необходим уровень в 90 процентов.

За 12 месяцев, добавила она, суммарные объемы производства молока в стране достигли 34,3 миллиона тонн. Результат оказался на 4,3 миллиона тонн выше в сравнении с показателем за 2024 год. Однако темпы роста выпуска все еще остаются недостаточно высокими, посетовала министр. К 2030 году отрасли необходимо достичь отметки в 38,5 миллиона тонн, констатировала Лут.

В январе-июне 2025 года объемы потребления молочной продукции в России сократились более чем на 10 процентов. Партнер консалтинговой компании «Агромиля» Дмитрий Мирончиков связывал подобную динамику с ростом цен. За это время, отметил он, сливочное масло подорожало в рознице на 34 процента, а сметана и молоко — на 22 процента. Резкое подорожание этих продуктов аналитик объяснил ростом стоимости сырого молока, кормов и энергоресурсов. На этом фоне, констатировали эксперты, россияне стали постепенно отказываться от молочной продукции в пользу более дешевых продуктов питания.