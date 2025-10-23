Россияне начали отказываться от молочной продукции

«Ъ»: Продажи молочной продукции в России за год упали на 2,8 % из-за роста цен

Розничные продажи молочной продукции в натуральном выражении в период с сентября 2024 года по август 2025 года в России упали на 2,8 процента. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании «Нильсен» пишет «Коммерсантъ».

При этом в последние месяцы падение продаж увеличивается, еще в мае оно оценивалось только в 1,2 процента. Одновременно почти по всем категориям товаров наблюдается заметный рост стоимости — от 6,7 процента до 24,6 процента.

Сильнее всего — более чем на 20 процентов — цены выросли на молочные десерты, густые йогурты и гранулированный творог. Меньше всего подорожали простокваша, молоко с соком и плавленый сыр.

Что касается розничных продаж, то наибольшее падение демонстрируют масло, маргарин (минус 11,2 процента) и ультрапастеризованное молоко (минус 11,1 процента). Эксперты объясняют такую тенденцию дороговизной этих продуктов.

Директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрей Кучеров связал подорожание молочной продукции с повышением ее себестоимости и структурными сдвигами в потребительском спросе. Потребители, переключающиеся на более дешевые позиции, уменьшают частоту покупок молочной продукции.

По оценке эксперта, улучшения ситуации с продажами до конца 2025 года ждать не следует, в лучшем случае, если инфляция замедлится, падение составит 2-3 процента. Тем не менее он отметил, что господдержка молочной отрасли позволила ей нарастить производство, поэтому дальнейший рост цен может быть ограничен за счет конкуренции.

Ранее сообщалось, что в России на фоне изменения спроса сокращается количество супермаркетов и гипермаркетов. Вместо него ретейлеры предпочитают открывать точки в формате жестких дискаунтеров, которые считаются «магазинами для бедных» за счет низких цен и небольшого ассортимента, включающего только самые ходовые товары.