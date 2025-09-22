Потребление молока в России упало

«Нильсен»: За первую половину 2025 года потребление молока в РФ упало на 10,8 %

За первую половину 2025 года потребление молока в России сократилось. Об этом со ссылкой на данные «Нильсен» сообщает газета «Известия».

С января по июль продажи стерилизованного молока упали на 10,8 процента, сливочного масла и маргарина — на 10,7 процента, ряженки — на 6,6 процента. По словам партнера консалтинговой компании «Агромиля» Дмитрия Мирончикова, тенденция связана с ростом цен — за это время сливочное масло подорожало на 34 процентов, а сметана и молоко — на 22 процентов. Причиной называют рост стоимости сырого молока, кормов и энергоресурсов.

«Для производства килограмма сливочного масла требуется 23 килограмма сырого молока, стоимость которого в июле превысила 41,9 тысячи рублей за тонну (плюс 23 процента год к году)», — пояснил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.

В то же время при падении спроса на молоко продажи гранулированного творога выросли на 13,1 процента, йогуртов и молочных десертов — на 6,5 и 6,9 процента соответственно.

Глава комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов ранее заявил о массовом уничтожении поголовья скота в стране. У крупных хозяйств нет денег содержать животных и пастбища, поэтому они избавляются от них — это приводит к сокращению производства натурального сливочного масла, поэтому российские производители переходят на заменитель.