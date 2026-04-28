13:30, 28 апреля 2026Наука и техника

«Прогресс МС-34» доставил на МКС около 2,5 тонны грузов

Иван Потапов
Фото: Роскосмос / РИА Новости

Корабль «Прогресс МС-34» доставил на Международную космическую станцию (МКС) около 2,5 тонны грузов, сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Стыковка корабля «Прогресс МС-34» с модулем «Звезда» российского сегмента МКС состоялась сегодня, 28 апреля. Корабль доставил на МКС, в частности, 700 килограммов топлива, 420 килограммов питьевой воды и 50 килограммов кислорода, а также 1348 килограммов сухих грузов, включая новый скафандр «Орлан-МКС» № 8 для выходов в открытый космос.

В космос «Прогресс МС-34» отправился 26 апреля.

На стартовый стол космодрома Байконур ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-34» установили 23 апреля.

