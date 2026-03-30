14:38, 30 марта 2026Интернет и СМИ

Популярного блогера арестовали по обвинению в побоях

Маргарита Щигарева
Фото: @clavicular0

Популярного американского блогера и стримера Брейдена Питерса, известного как Clavicular, арестовали в США. Об этом сообщает TMZ.

Блогера взяли под стражу по статье о нанесении побоев. Уточняется, что Питерсу инкриминируют нетяжкое преступление.

Журналистка Тейлор Лоренц уточнила в соцсети X, что интернет-звезду обвиняют в нападении. По ее словам, арест Питерса может иметь отношение к драке его девушки с известной блогершей Дженни Попач.

Кроме того, известно, что Комиссия по сохранению рыбных ресурсов и дикой природы Флориды проверяет видео Clavicular, на котором тот стреляет, предположительно, в аллигатора.

Ранее сообщалось, что Питерс переехал мужчину на машине во время прямого эфира на платформе Kick. После этого его аккаунт на площадке для стриминга заблокировали.

    Последние новости

    «Это создаст проблемы». В Европе говорят о планах общей мобилизации в России. Кремль сделал заявление

    Названы округа Подмосковья с наибольшим риском подтоплений в половодье

    Пьяный водитель промчался на машине через ворота аэропорта и попытался сесть в самолет

    Отмечена новая тенденция в ударах ВСУ по промышленности России

    ФСБ нашла склады бактериологического оружия на освобожденной территории ДНР

    Автомобильные продажи в России установили рекорд

    Рэпера Ганвеста призвали признать иноагентом

    В столице иностранец изнасиловал девушку в ее гараже

    Венгрия сделала заявление о подготовке ЕС к победе Орбана

    Главному конкуренту доллара предсказали худшие показатели

    Все новости
