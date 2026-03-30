Популярного блогера арестовали по обвинению в побоях

Американского блогера Clavicular арестовали по обвинению в нанесении побоев

Популярного американского блогера и стримера Брейдена Питерса, известного как Clavicular, арестовали в США. Об этом сообщает TMZ.

Блогера взяли под стражу по статье о нанесении побоев. Уточняется, что Питерсу инкриминируют нетяжкое преступление.

Журналистка Тейлор Лоренц уточнила в соцсети X, что интернет-звезду обвиняют в нападении. По ее словам, арест Питерса может иметь отношение к драке его девушки с известной блогершей Дженни Попач.

Кроме того, известно, что Комиссия по сохранению рыбных ресурсов и дикой природы Флориды проверяет видео Clavicular, на котором тот стреляет, предположительно, в аллигатора.

Ранее сообщалось, что Питерс переехал мужчину на машине во время прямого эфира на платформе Kick. После этого его аккаунт на площадке для стриминга заблокировали.

