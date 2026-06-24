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18:23, 24 июня 2026Ценности

Женщины отшатнулись от самого красивого мужчины в мире

Женщины отшатнулись от самого красивого мужчины в мире и идеолога Looksmaxxing Питерса
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @clavicular

Парижанки отшатнулись от американского блогера Брейдена Питерса, который стал главным идеологом тренда на максимизацию внешности Looksmaxxing. На отрывки из стрима Clavicular обратил внимание админ Telegram-канала Golden Chihuahua.

Инфлюэнсер, которого часто называют самым красивым мужчиной в мире из-за его пристрастия к преображению, в прямом эфире показывал свою прогулку по Парижу. Сначала мужчина подошел к женщинам на улице и поприветствовал их, однако те не оценили его попытки завязать разговор. Аналогичная ситуация произошла с американцем в одном из местных баров.

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«Любого американца в Париже в принципе тяжело видеть, но Клавикулара в особенности, потому что первый инстинкт всех парижанок — это бежать от него как можно дальше», — пошутил автор публикации.

В 2026 году мужчин вслед за женщинами захватил тренд на совершенную внешность Looksmaxxing. Looksmaxxing (луксмаксинг) как онлайн-движение зародилось на игровых форумах еще в 2010-х, когда геймеры по мотивам создания персонажа придумали «шкалу PSL» для оценки внешности. Ее аббревиатура складывается из слов Perfection, Symmetry, Looks («идеальность», «пропорциональность» и «образы»). Сейчас особенно популярными становятся откровенно безумные методы луксмаксинга, которые в том числе рекламировал скандалист Питерс. Среди них — инъекции липолитиков, растворяющих жир, а при неправильном применении — даже кости.

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