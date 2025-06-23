Взятием под контроль населенного пункта Перебудова на территории Донецкой народной республики (ДНР), ВС России готовят плацдарм для продвижения на север. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.
«Если мы говорим о Перебудовах, которые находятся северо-западнее Комара, то, по моему мнению, это подготовка плацдарма для дальнейшего продвижения как на север, так и на запад от данного населенного пункта», — рассказал Марочко.
Ранее Марочко рассказал, что Вооруженные силы России «на регулярной основе перемалывают» подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые Киев перебрасывает к Кутьковке и Тополям Харьковской области для подкрепления.
Помимо этого, он заявил, что российские войска продвигаются к Редкодубу в Харьковской области, населенный пункт уже взят под огневой контроль. Это стало возможным после того, как Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили село Долгенькое.