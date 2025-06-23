Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:27, 23 июня 2025Бывший СССР

В ЛНР рассказали о последствиях взятия ВС России Перебудова

Марочко: ВС России готовят плацдарм для продвижения при помощи взятия Перебудовы
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Взятием под контроль населенного пункта Перебудова на территории Донецкой народной республики (ДНР), ВС России готовят плацдарм для продвижения на север. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Если мы говорим о Перебудовах, которые находятся северо-западнее Комара, то, по моему мнению, это подготовка плацдарма для дальнейшего продвижения как на север, так и на запад от данного населенного пункта», — рассказал Марочко.

Ранее Марочко рассказал, что Вооруженные силы России «на регулярной основе перемалывают» подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые Киев перебрасывает к Кутьковке и Тополям Харьковской области для подкрепления.

Помимо этого, он заявил, что российские войска продвигаются к Редкодубу в Харьковской области, населенный пункт уже взят под огневой контроль. Это стало возможным после того, как Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили село Долгенькое.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о колоссальном ущербе для всех ядерных объектов в Иране. Россия увидела в этом открывшийся ящик Пандоры

    Россиянин набросился на разбудившую его утром мать-пенсионерку

    Звезда сериала «Универ» похвасталась обувью более чем за 100 тысяч рублей

    МИД России раскрыл ожидания от саммита НАТО в Гааге

    Медведев вернулся в топ-10 рейтинга ATP

    Российские пенсионерки отправились за черемшой и почти неделю выживали в тайге без воды

    Медведь забрался в дом и напал на спящего мужчину

    Tesla запустила роботакси

    В Госдуме разъяснили направленность законопроекта по профилактике травли в школах

    Россиянке вынесли приговор за закладку наркотиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости