Марочко: ВС России готовят плацдарм для продвижения при помощи взятия Перебудовы

Взятием под контроль населенного пункта Перебудова на территории Донецкой народной республики (ДНР), ВС России готовят плацдарм для продвижения на север. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Если мы говорим о Перебудовах, которые находятся северо-западнее Комара, то, по моему мнению, это подготовка плацдарма для дальнейшего продвижения как на север, так и на запад от данного населенного пункта», — рассказал Марочко.

Ранее Марочко рассказал, что Вооруженные силы России «на регулярной основе перемалывают» подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые Киев перебрасывает к Кутьковке и Тополям Харьковской области для подкрепления.

Помимо этого, он заявил, что российские войска продвигаются к Редкодубу в Харьковской области, населенный пункт уже взят под огневой контроль. Это стало возможным после того, как Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили село Долгенькое.