Марочко: Бойцы РФ «перемалывают» военных ВСУ, которых перебрасывают к Кутьковке

Военный эксперт Андрей Марочко заявил ТАСС, что Вооруженные силы России «на регулярной основе перемалывают» подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые Киев перебрасывает к Кутьковке и Тополям Харьковской области для подкрепления.

«Особого продвижения здесь нет, поскольку наши военнослужащие сейчас сосредоточились немного на других участках, но на регулярной основе мы перемалываем дополнительные силы, которые перебрасывают сюда украинские боевики», — отметил Марочко.

Ранее Марочко заявил, что российские войска продвигаются к Редкодубу в Харьковской области, населенный пункт уже взят под огневой контроль. Это стало возможным после того, как Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили село Долгенькое.