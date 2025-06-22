В России объяснили важность взятия под контроль Дольгенького в Харьковской области

Марочко: Взятие Долгенького позволило ВС РФ продвинуться к Редкодубу

Российские войска продвигаются к Редкодубу в Харьковской области, населенный пункт уже взят под огневой контроль. Это стало возможным после того, как Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили село Долгенькое, пояснил в беседе с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Идет продвижение по направлению населенного пункта Редкодуб, который уже, в принципе, под регулярным огневым воздействием наших военнослужащих», — сказал аналитик.

Он также отметил, что освобождение Долгенького говорит о том, что двуреченский плацдарм ожил. Сейчас ВС РФ продвигаются там сразу на нескольких направлениях.

Ранее Марочко сообщил, что российской армии до Купянска осталось менее одного километра.