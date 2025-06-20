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15:10, 20 июня 2025Бывший СССР

Военный эксперт раскрыл расстояние до Купянска

Военный эксперт Марочко заявил, что ВС России до Купянска осталось менее 1 км
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России начали бои за город Купянск Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

«После освобождения Московки до населенного пункта Купянска осталось менее 1 километра. Это очень маленькое расстояние», — раскрыл он.

Ранее Минобороны рассказало о взятии под контроль села Московка. В ведомстве сообщили о продолжающемся наступлении российских войск в Харьковской области.

Глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев предрек военнослужащим Вооруженных сил Украины серьезные логистические проблемы в связи с потерей Московки.

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