Ганчев: ВСУ ждут большие проблемы из-за взятия под контроль ВС России Московки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ждут большие проблемы из-за взятия российскими войсками под контроль Московки в Харьковской области. Такое заявление сделал глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев, передает ТАСС.

«Это небольшое село, которое находится на правобережье реки Оскол и практически примыкает к городу Купянск. Очень серьезные логистические проблемы теперь у боевиков ВСУ», — заявил руководитель областной ВГА.

Ранее Минобороны рассказало о взятии под контроль села Московка. В ведомстве сообщили о продолжающемся наступлении Вооруженных сил (ВС) России.

За неделю, согласно данным ведомства, ВС РФ заняли шесть населенных пунктов в зоне спецоперации, включая Долгенькое в Харьковской области. Контроль над селом установили военнослужащие группировки войск «Запад».