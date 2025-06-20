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14:46, 20 июня 2025Бывший СССР

ВСУ предрекли серьезные проблемы в Харьковской области

Ганчев: ВСУ ждут большие проблемы из-за взятия под контроль ВС России Московки
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ждут большие проблемы из-за взятия российскими войсками под контроль Московки в Харьковской области. Такое заявление сделал глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев, передает ТАСС.

«Это небольшое село, которое находится на правобережье реки Оскол и практически примыкает к городу Купянск. Очень серьезные логистические проблемы теперь у боевиков ВСУ», — заявил руководитель областной ВГА.

Ранее Минобороны рассказало о взятии под контроль села Московка. В ведомстве сообщили о продолжающемся наступлении Вооруженных сил (ВС) России.

За неделю, согласно данным ведомства, ВС РФ заняли шесть населенных пунктов в зоне спецоперации, включая Долгенькое в Харьковской области. Контроль над селом установили военнослужащие группировки войск «Запад».

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