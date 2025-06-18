Минобороны: ВС РФ заняли Долгенькое в Харьковской области

Армия России заняла населенный пункт Долгенькое в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне спецоперации.

Контроль над селом установили военнослужащие группировки войск «Запад», отметили в военном ведомстве.

Также в ходе боев на указанном участке российские бойцы нанесли поражение ряду украинских формирований. Суточные потери противника в зоне ответственности группировки превысили 220 человек, подчеркнули в министерстве.

Также в сводке от 18 июня Минобороны рассказало о результатах наступления в Сумской области, целью которого, как сообщалось ранее, является создание буферной зоны вдоль российских границ. В военном ведомстве отчитались о переходе под российский контроль населенного пункта Новониколаевка.