Российские военные заняли Новониколаевку

Российские военнослужащие заняли населенный пункт Новониколаевка в Сумской области. Об этом сообщили в ходе очередного брифинга Минобороны.
В ведомстве уточнили, что туда вошли бойцы из группировки «Север».
Согласно данным Минобороны, также удалось нанести поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, мотопехотной, егерской, трех десантно-штурмовых бригад, десантно-штурмового и двух штурмовых полков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и центра сил специальных операций ГУР в районах населенных пунктов Новая Сечь, Андреевка, Алексеевка, Конотоп, Ленинское, Варачино, Могрица, Садки, Рыжевка, Бессаловка и Кондратовка Сумской области.
До этого стало известно, что российские военные заняли Ульяновку в Донецкой народной республике (ДНР).
Еще раньше Минобороны отчиталось о возвращении донецких населенных пунктов Петровский и Алексеевка.