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12:05, 18 июня 2025Россия

Российские военные заняли Новониколаевку

Минобороны: Российские военные заняли Новониколаевку в Сумской области
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военнослужащие заняли населенный пункт Новониколаевка в Сумской области. Об этом сообщили в ходе очередного брифинга Минобороны.

В ведомстве уточнили, что туда вошли бойцы из группировки «Север».

Согласно данным Минобороны, также удалось нанести поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, мотопехотной, егерской, трех десантно-штурмовых бригад, десантно-штурмового и двух штурмовых полков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и центра сил специальных операций ГУР в районах населенных пунктов Новая Сечь, Андреевка, Алексеевка, Конотоп, Ленинское, Варачино, Могрица, Садки, Рыжевка, Бессаловка и Кондратовка Сумской области.

До этого стало известно, что российские военные заняли Ульяновку в Донецкой народной республике (ДНР).

Еще раньше Минобороны отчиталось о возвращении донецких населенных пунктов Петровский и Алексеевка.

ЖЗЛ
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