Российские военные заняли Ульяновку в ДНР

Минобороны: Российские военнослужащие заняли Ульяновку в ДНР

Российские военнослужащие из группировки «Центр» заняли населенный пункт Ульяновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны в ходе очередного брифинга.

В ведомстве отметили, что также удалось нанести поражение формированиям четырех механизированных, двух егерских, штурмовой, десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петровского, Димитров, Степановка, Гродовка, Красноармейск, Новониколаевка и Новосергеевка в ДНР.

До этого российские бойцы отчитались о возвращении донецких населенных пунктов Петровский и Алексеевка.

Еще раньше стало известно о взятии под контроль российскими войсками села Старая Николаевка в ДНР.