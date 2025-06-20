Армия России выбила ВСУ еще из одного населенного пункта Харьковской области

Минобороны: Армия России взяла под контроль Московку в Харьковской области

Армия России взяла под контроль Московку в Харьковской области. Об этом говорится в сводке Минобороны о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

В военном ведомстве также рассказали о продолжении наступления российских войск в Днепропетровской области. Его ведут соединения группировки войск «Центр».

Всего за неделю, по данным министерства, российские войска заняли в зоне проведения спецоперации шесть населенных пунктов. Одним из них стало Долгенькое, также расположенное в Харьковской области.

Также в Минобороны отчитались о нанесенных по Украине за неделю ударах. Их целями стали места скопления живой силы и военной техники противника, объекты украинской военной промышленности и инфраструктуры.