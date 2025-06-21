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15:11, 21 июня 2025Бывший СССР

Пушилин рассказал о продвижении российских военных в районе Красноармейска

Пушилин: ВС России продвигаются на двух участках в районе Красноармейска
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвигаются на двух участках в районе Красноармейска (украинское название — Покровск), охватывая город для его дальнейшего взятия. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, сообщает в субботу, 21 июня, РИА Новости.

«Продолжается захват города со стороны наших подразделений для начала освобождения, а также перерезается логистика между Красноармейском и Константиновкой», — рассказал Пушилин.

Также, по его словам, «все более серьезно выстраивается территория Днепропетровской области». Пушилин добавил, что российские подразделения продвигаются и на константиновском направлении.

«Константиновка является очень серьезным хабом для снабжения группировки противника в Славянско-Краматорской агломерации. Поэтому здесь для нас крайне важно все пути, все дороги взять под контроль», — отметил он.

Ранее 21 июня сообщалось, что подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил России заняли населенный пункт Запорожье в ДНР. Как отметили в Министерстве обороны, это стало значимым шагом на пути к полному взятию под контроль региона.

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