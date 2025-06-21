МО РФ сообщило о взятии населенного пункта Запорожье в ДНР

Подразделение группировки войск «Восток» Вооруженных сил (ВС) России заняло населенный пункт Запорожье в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

В ведомстве добавили, что бойцы «Востока» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Они нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Успеновка, Темировка, Ольговское, Полтавка и Малиновка Запорожской области.

В результате Украина потеряла более 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и два артиллерийских орудия, отметили в Минобороны.

Ранее 21 июня сообщалось, что ВС России зачистили от украинских военных все острова в устье Днепра.