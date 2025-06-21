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12:19, 21 июня 2025Россия

ВС России заняли Запорожье в ДНР

МО РФ сообщило о взятии населенного пункта Запорожье в ДНР
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Река / ТАСС

Подразделение группировки войск «Восток» Вооруженных сил (ВС) России заняло населенный пункт Запорожье в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

В ведомстве добавили, что бойцы «Востока» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Они нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Успеновка, Темировка, Ольговское, Полтавка и Малиновка Запорожской области.

В результате Украина потеряла более 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и два артиллерийских орудия, отметили в Минобороны.

Ранее 21 июня сообщалось, что ВС России зачистили от украинских военных все острова в устье Днепра.

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