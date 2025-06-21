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09:43, 21 июня 2025Россия

Российские военные зачистили от ВСУ все острова в устье Днепра

Херсонский губернатор Сальдо: ВС РФ зачистили от ВСУ все острова в устье Днепра
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Вооруженные силы России (ВС РФ) зачистили от украинских военных (ВСУ) все острова в устье Днепра. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, сообщает в субботу, 21 июня, РИА Новости.

«Наша задача сейчас и задача у наших военных — удерживать уже очищенную полностью территорию Левобережья и те десятки островов, которые находятся в устье Днепра», — отметил он.

Глава региона добавил, что в попытках ВСУ форсировать Днепр нет военных задач. Также он подчеркнул, что мир с Украиной возможен только при освобождении правобережной части Херсонской области, которая на данный момент остается под контролем ВСУ.

По словам Сальдо, Херсон под управление украинской администрации превращен в город-призрак. В то же время украинские военные начали поджигать посевы и нарастили атаки на регион беспилотниками. Кроме того, Киев угрожает чиновникам российского региона.

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