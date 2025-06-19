Сальдо рассказал о значении буферной зоны в Херсонской области

Сальдо: Буферная зона Херсонской области станет противодействием агентам Украины

Буферная зона в Херсонской области станет противодействовать деятельности украинских агентов. Об этом ТАСС рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Буферная зона нужна Херсонской области для противодействия украинской агентуре», — заявил он.

Ранее глава региона раскрыл значение провокаций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Херсона. По его мнению, украинские войска делают для дестабилизации обстановки в регионе перед наступлением Вооруженных сил (ВС) России.

17 июня российские войска нанеслимассированный удар по объектам ВСУ в Херсоне с применением ракет и беспилотников. В результате атаки Центральный район города был обесточен.