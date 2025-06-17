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12:31, 17 июня 2025Бывший СССР

Российские войска нанесли массированный удар по Херсону

Российские войска нанесли массированный удар по объектам ВСУ в Херсоне
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Российские войска нанесли массированный комбинированный удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсоне с применением ракет и беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

Как рассказал источник канала, взрывы, в частности, произошли в порту города. Он также добавил, что в результате атаки Центральный район города был обесточен.

«Серия взрывов в Центральном районе Херсона, порту и других частях города», — отметил он. Кроме того, по словам собеседника канала, взрывы были зафиксированы в подконтрольной Киеву части Херсонской области, включая город Берислав.

Ранее российские военные нанесли ракетные удары по Киеву. Их целями стали заводы, склады и аэропорт Жуляны, расположенные в украинской столице.

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