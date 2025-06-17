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10:20, 17 июня 2025Бывший СССР

Названы цели ночного удара по Киеву

В ходе ударов по Киеву 17 июня атакованы военные базы, заводы и аэропорт
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Целями ночного удара российских войск по Киеву стали заводы, склады и аэропорт Жуляны. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

По информации канала, под удары попали Киевский бронетанковый завод, 482-й конструкторско-технологический центр Минобороны Украины, 1899-я центральная база ремонта и хранения средств связи и 195-я центральная база железнодорожной техники. Также были атакованы складские помещения юго-восточнее завода «Антонов», в которых могли храниться беспилотники, и аэропорт Жуляны, который попал под обстрел не менее трех раз.

Ранее стало известно о мощнейшем массированном ударе по Киеву. Обстрел проводился ракетами Х-101/Х-555, а также беспилотниками «Герань» по объектам военной инфраструктуры.

После взрывов в городе начались пожары. В городе звучала сирена и работала система противовоздушной обороны (ПВО).

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