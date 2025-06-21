Минобороны назвало важный шаг к полному освобождению ДНР

МО РФ: Освобождение села Запорожье — важный шаг к полному освобождению ДНР

Освобождение населенного пункта Запорожье в Донецкой Народной Республике (ДНР) стало значимым шагом на пути к полному освобождению региона. Об этом заявили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

«Освобождение села Запорожье — важный шаг на пути к полному освобождению территории Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что бойцы 36-й гвардейской мотострелковой бригады продолжили наступление в глубину позиций противника и заняли населенный пункт

Ранее стало известно, что подразделение группировки войск «Восток» Вооруженных сил (ВС) России заняло населенный пункт Запорожье в Донецкой народной республике (ДНР)