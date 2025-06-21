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13:58, 21 июня 2025Россия

Минобороны назвало важный шаг к полному освобождению ДНР

МО РФ: Освобождение села Запорожье — важный шаг к полному освобождению ДНР
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетМинобороны

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Освобождение населенного пункта Запорожье в Донецкой Народной Республике (ДНР) стало значимым шагом на пути к полному освобождению региона. Об этом заявили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

«Освобождение села Запорожье — важный шаг на пути к полному освобождению территории Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что бойцы 36-й гвардейской мотострелковой бригады продолжили наступление в глубину позиций противника и заняли населенный пункт

Ранее стало известно, что подразделение группировки войск «Восток» Вооруженных сил (ВС) России заняло населенный пункт Запорожье в Донецкой народной республике (ДНР)

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