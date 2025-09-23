Ценности
Скандальную российскую певицу обокрали на миллионы рублей в турецком отеле

Певицу Mia Boyka обокрали на миллионы рублей в отеле в Стамбуле
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @miaboyka

Скандальную российскую певицу Марию Бойко, известную под псевдонимом Mia Boyka, обокрали на миллионы рублей во время отдыха в Турции. Об этом она рассказала MK.RU.

По словам исполнительницы, она остановилась в Стамбуле на пару дней, чтобы далее отправиться в другую страну. Знаменитость выбрала дорогой турецкий отель и неоднократно выходила на прогулку из номера, оставляя в нем все свои драгоценности. Среди них были бриллиантовый крест и серьги с бриллиантами в четыре карата, а также пара дорогих колец.

Бойко отметила, что заметила пропажу украшений стоимостью около семи миллионов рублей уже в другой стране. «Заглянула в сумку и не увидела там мешочка с драгоценностями. Расстроилась так, что не передать словами! Крест был подарен мне очень близким человеком», — посетовала она.

После этого артистка связалась с отелем в надежде найти пропажу, однако сотрудники заявили, что не видели аксессуаров. «Охрана отеля якобы посмотрела камеры. Я этих кадров, конечно, не видела, так как была к тому моменту уже в другой стране (...) Очень жалко: драгоценности в общей сложности стоят больше семи миллионов рублей», — подытожила певица.

В мае у россиянина украли из номера в гостинице Парижа сотни тысяч рублей.

