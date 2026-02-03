Реклама

14:44, 3 февраля 2026

Китай призвал США прислушаться к России

Китай призвал США конструктивно отреагировать на предложения России по ДСНВ
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Китай надеется, что Соединенные Штаты конструктивно отреагируют на предложения России относительно будущего Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в социальной сети X.

«Китай надеется, что США активно отреагируют на предложение России о том, что следует предпринять после истечения срока действия договора СНВ-3 5 февраля, и действительно обеспечат глобальную стратегическую стабильность», — сказано в публикации.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия готова к новой реальности после истечения ДСНВ. По словам замглавы МИД, Москва не намерена отправлять США демарши или официальные обращения об их окончательном ответе на предложение продлить ограничения по вооружениям.

Дипломат отметил, что у Вашингтона было достаточно времени, чтобы осмыслить и ответить на предложения Москвы. Он также подчеркнул, что к переговорам по ДСНВ должны присоединиться Франция и Великобритания, чтобы они обрели многосторонний характер.

