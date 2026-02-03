Реклама

09:43, 3 февраля 2026Мир

В МИД заявили о готовности России к новой реальности

Рябков: Россия готова к новой реальности после истечения ДСНВ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Роман Наумов / URA.RU / ТАСС

Россия готова к новой реальности после истечения Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3). Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Это новый момент, новая реальность, мы к ней готовы, мы просчитывали, предполагали, что такое может случиться. Ничего неожиданного нет в этом, и основания для какой-то драматизации происходящего мы тоже не видим», — подчеркнул Рябков.

По словам замглавы МИД, Россия не намерена отправлять США демарши или официальные обращения об их окончательном ответе на предложение продлить ограничения по вооружениям. Он отметил, что у Вашингтона было достаточно времени, чтобы осмыслить и ответить на предложения Москвы. Дипломат также подчеркнул, что к переговорам по ДСНВ должны присоединиться Франция и Великобритания, чтобы они обрели многосторонний характер.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов также предложил подключить Францию и Британию к переговорам о ядерном разоружении.

